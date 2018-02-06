У США помер відомий актор

У США помер відомий актор169
У Сполучених Штатах Америки помер відомий актор Джон Махоні.
Це сталося у госпіталі в Чикаго після екстреної госпіталізації. Йому було 77 років.
Причини смерті актора поки не називаються.
Джон Махоні народився 20 червня 1940 року в Англії. Акторську кар'єру почав у театрі в 1977 році. Через три роки йому почали надходити пропозиції знятися в кіно.
Він відомий за фільмами "Фрейзер", "Привіт, Джулі!", "Американський президент", "Чорна мітка", "Швидка допомога".
Був двічі номінований на премію "Еммі" та "Золотий глобус". Є володарем премії "Тоні".
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