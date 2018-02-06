У США помер відомий актор 169

У Сполучених Штатах Америки помер відомий актор Джон Махоні.

Це сталося у госпіталі в Чикаго після екстреної госпіталізації. Йому було 77 років.

Причини смерті актора поки не називаються.

Джон Махоні народився 20 червня 1940 року в Англії. Акторську кар'єру почав у театрі в 1977 році. Через три роки йому почали надходити пропозиції знятися в кіно.

Він відомий за фільмами "Фрейзер", "Привіт, Джулі!", "Американський президент", "Чорна мітка", "Швидка допомога".

Був двічі номінований на премію "Еммі" та "Золотий глобус". Є володарем премії "Тоні".