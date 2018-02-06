У Сінгапурі сталася аварія на авіашоу

У Сінгапурі під час авіашоу літак, що входить до складу пілотажної групи Південної Кореї Чорні орли, під час показових виступів врізався у загорожу і загорівся. Аварія сталася у міжнародному аеропорту Чангі.

Про це повідомила Сінгапурська служба цивільної авіації.

У результаті інциденту пілот літака отримав легкі травми.

Інцидент трапився, коли літак готувався злетіти, щоб взяти участь в програмі виступів. Тоді його занесло на злітно-посадковій смузі, де й сталося зіткнення з огорожею і пожежа.

Вогонь вдалося загасити, але злітно-посадкова смуга, де сталася аварія, залишилася закритою.