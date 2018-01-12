У німецьку армію беруть неповнолітніх

У Бундесвері зростає кількість солдатів, які не досягли 18 років, - повноліття за законами Німеччини. У 2017 році, за даними однієї з місцевих газет, їх було втричі більше ніж в 2011 році. До того ж, у армії служать 448 неповнолітніх дівчат.

Десятки німецьких солдат не досягають повноліття навіть після закінчення 6-місячного випробувального терміну.

Відзначимо, що Німеччина - одна з небагатьох країн світу, де закон дозволяє приймати на військову службу 17-річних. Однак це відбувається лише за згодою батьків.

Зброя неповнолітнім видається тільки під час навчання. До того ж, їх не посилають у гарячі точки.

У 2014 р комітет ООН щодо захисту прав дитини рекомендував Німеччині привести своє законодавство у відповідність з міжнародними нормами, які забороняють призов на військову службу неповнолітніх.