У Мексиці прокинувся вулкан Попокатепетль 86

У Мексиці прокинувся вулкан Попокатепетль, розташований менше ніж за сотню кілометрів від столиці країни.

Жителі Мехіко навіть побачили стовп диму, який піднімається з кратера на трикілометрову висоту.

За словами очевидців, викид супроводжувався сильним гуркотом.

Влада Мексики присвоїла виверженню "жовтий" рівень: це означає, що безпосередньої небезпеки для громадян немає, але необхідно пильно стежити за розвитком ситуації.