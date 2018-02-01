УкрEngРус
МедОбозГлавная

У Мексиці прокинувся вулкан Попокатепетль

86

У Мексиці прокинувся вулкан Попокатепетль, розташований менше ніж за сотню кілометрів від столиці країни.

Жителі Мехіко навіть побачили стовп диму, який піднімається з кратера на трикілометрову висоту.

За словами очевидців, викид супроводжувався сильним гуркотом.

Влада Мексики присвоїла виверженню "жовтий" рівень: це означає, що безпосередньої небезпеки для громадян немає, але необхідно пильно стежити за розвитком ситуації.

Читайте все новости по теме "Обозреватель TV" на Обозревателе.

Тема
Обозреватель TV
Место
МексикаМехико

Гости ObozTV

Лучшее

  • Главное
  • Регионы
  • Блоги
  • Политика
  • Общество
  • Расследования
  • Мир
  • Экономика
  • Спорт
  • Шоу
  • Для неё
  • LifeStyle
  • Техно
  • Радио
  • Гороскопы
  • Мой обозреватель
  • Кино
  • Авто
  • Путешествия
  • Другие проекты

    • Последние новости