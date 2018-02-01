У Мексиці прокинувся вулкан Попокатепетль86
У Мексиці прокинувся вулкан Попокатепетль, розташований менше ніж за сотню кілометрів від столиці країни.
Жителі Мехіко навіть побачили стовп диму, який піднімається з кратера на трикілометрову висоту.
За словами очевидців, викид супроводжувався сильним гуркотом.
Влада Мексики присвоїла виверженню "жовтий" рівень: це означає, що безпосередньої небезпеки для громадян немає, але необхідно пильно стежити за розвитком ситуації.
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