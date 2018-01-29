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На Кубі влаштували акцію в честь відомого поета Хосе Марті

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На Кубі на вулиці Гавани вийшли тисячі студентів та активістів. Вони влаштували акцію в честь 165-річчя з дня народження Хосе Марті - знаменитого поета, одного з лідерів боротьби за незалежність.

У центрі процесії були лідери країни і партії.

Під час дійства учасники несли полум`я Хосе Марті, яке обійшло практично всю країну – від його мавзолею у Сантьяго-де-Кубі до місця загибелі у бою проти іспанських військ.

На основі поем Марті була написана пісня, яка стала фактично неофіційним гімном Куби.

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Тема
Обозреватель TV
Место
Куба
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