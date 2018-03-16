У Києві стронгмени встановили новий рекорд України 370

Під час Міжнародної виставки важкої спецтехніки Heavy Duty 2018 книга рекордів України поповнилася новим рекордом в категорії "Спорт, спецпідготовка, вперше".

Учасники рекорду - стронгмени Олексій Новіков, Павло Гайша, Сергій Пономарьов та Артем Ушенко. Вони зуміли протягнути чотири магістральних тягача Ford Trucks загальною вагою 35 тонн на дистанції більше 20,2 м за 35,1 секунди.

Наставляв і надихав спортсменів легендарний Василь Вірастюк - заслужений майстер спорту України, володар титулу "Найсильніша людина світу", неодноразовий чемпіон світу у силовому багатоборстві.

Перед встановленням рекорду були проведені два тренування на розігрів. У першому спортсмени тягли дві вантажівки, у другому - вже три. І нарешті, сам рекорд - чотири вантажівки. У підсумку диплом "Книги рекордів України" отримала Федерація стронгменів України.