У Франції бургер переміг сендвіч! 97

У Франції показники продажу бургерів вперше перевищили показники продажу традиційного французького сендвіча - з маслом і шинкою.

Як повідомляє одна з маркетингових компаній, всього за минулий рік у Франції було продано близько 1,5 мільярди бургерів. У той же час традиційних французьких сендвічів у 2017 році продали лише трохи більше одного мільярда.

У маркетинговій компанії вважають, що перевага бургера полягає в тому, що він поєднує в собі чотири продукти, які споживаються у Франції найбільше: хліб, м'ясо, сир і картоплю фрі.

Таку їжу можна знайти в меню 85% ресторанів країни.