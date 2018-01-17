УкрEngРус
МедОбозГлавная

У Дубаї створили розвагу для екстремалів

123Читать новость на украинском

У Дубаї відкрили нову розвагу, яку обов`язково необхідно спробувати справжнім шукачам гострих відчуттів.

Йдеться про найдовший і найшвидший зіплайн. Так називається спуск з використанням сил гравітації по сталевому канату з відривом від землі, по повітрю. Це виконується за допомогою спеціального пристрою, що використовує блоки.

Зіплайн - майже кілометр довжиною. Над бухтою всі, хто спробує таку розвагу, будуть мчатися зі швидкістю до 80 км / год.

Читайте все новости по теме "Обозреватель TV" на Обозревателе.

Тема
Обозреватель TV
Место
ОАЭДубай
Поделиться в Facebook

Гости ObozTV

Лучшее

  • Главное
  • Регионы
  • Блоги
  • Политика
  • Общество
  • Расследования
  • Мир
  • Экономика
  • Спорт
  • Шоу
  • Для неё
  • LifeStyle
  • Техно
  • Радио
  • Гороскопы
  • МояШкола
  • Мой обозреватель
  • Кино
  • Авто
  • Путешествия
  • Другие проекты

    • Последние новости