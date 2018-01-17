У Дубаї створили розвагу для екстремалів

У Дубаї відкрили нову розвагу, яку обов`язково необхідно спробувати справжнім шукачам гострих відчуттів.

Йдеться про найдовший і найшвидший зіплайн. Так називається спуск з використанням сил гравітації по сталевому канату з відривом від землі, по повітрю. Це виконується за допомогою спеціального пристрою, що використовує блоки.

Зіплайн - майже кілометр довжиною. Над бухтою всі, хто спробує таку розвагу, будуть мчатися зі швидкістю до 80 км / год.