У Бреда Питта опровергли новый роман

Недавно появились слухи о том, что разведен актер Брэд Питт завел роман с архитектором Нери Оксман.

Однако эту новость опровергнуть официальные представители Брэда Питта.

Его пресс-секретарь подчеркнул, что актер и профессор американского университета - 42-летняя Оксман наслаждаются только профессиональной дружбой.

"Их дружба не превратилась в романтику. На данный момент Брэд не заинтересован в том, чтобы выходить за рамки профессиональной дружбы", - рассказал он.

Также представители актера уточнили, что Питту нужно больше времени, чтобы отойти от скандального развода с Анджелиной Джоли и наладить свои отношения с детьми.

Известно, что актер познакомился с Нери много лет назад, когда в университете Миссури изучал журналистику и рекламное дело.