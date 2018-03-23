У Австралії 150 дельфінів викинулися на берег 62

На берег у затоці Хамелін у Західній Австралії викинулися 150 чорних дельфінів. За останніми даними, живими залишилося не більше 15 з них, передає видання PerthNow.

Працівники природоохоронних служб і жителі навколишніх населених пунктів зібралися біля узбережжя. Фахівці та волонтери організували операцію по врятуванню вцілілих гринд.

Представник природоохоронної служби Джеремі Чік висловив сподівання, що спецоперація буде успішною.

"Ми сподіваємося, що живі гринди збережуть сили, сподіваємося, що вітряна погода, можливі дощі допоможуть, коли ми спробуємо повернути їх в океан", - підкреслив він.

Рятувальники зазначили, що ситуація дуже складна, тому що біля затоки скупчилася велика кількість акул.