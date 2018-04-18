Синтия Никсон объяснила, почему идет в политику

Актриса Синтия Никсон, известная благодаря роли Миранды в сериале "Секс в большом городе", рассказала изданию New York Magazine, почему решила баллотироваться на пост губернатора штата Нью-Йорк.

По ее словам, главной причиной является нынешний президент США Дональд Трамп. Она подчеркнула, что была поражена результатами выборов 2016-го года.

"Было такое ощущение, что политика теперь стала очень персональной, как никогда раньше. Чувствовалось, что если мы хотим бороться с порядком Трампа, нам действительно нужно сделать все возможное. Включая участие в выборах", - сказала Синтия.

Она подчеркнула, что люди недовольны действующим губернатором Нью-Йорка Эндрю Куомо.

"Губернатор позиционирует себя прогрессивным чемпионом, но на самом деле это далеко от истины. Он сократил налоги для самых богатых, и урезал услуги для всех остальных. Он потерял 25 млрд долларов государственных доходов ", - пояснила актриса.

По ее словам, ее уже несколько лет просили попробовать занять пост губернатора штата, и теперь она решила не оставаться в стороне. Актриса говорит, что к ней часто подходят на улицах и говорят о своей поддержке.