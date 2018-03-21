Принц Гаррі та Меган Маркл обрали весільний торт 186

Британський принц Гаррі та його наречена Меган Маркл визначилися з тортом, який буде на їхньому весіллі 19 травня.

Солодощі має спекти лондонська майстриня Клер Птак. Вона має пекарню Violet на заході Лондона.

Наречені замовили у Клер лимонний торт із сиропом бузини. Його прикрасять вершковим кремом та живими квітами.

Кенсінгтонський палац у своєму Twitter повідомив, що торт буде мати "яскравий весняний смак".

Раніше Меган Маркл, яка вела блог про здорове життя, брала інтерв`ю у Птак. Можливо саме тому наречена принца рекомендувала саме цю лондонську майстриню органічної випічки.