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Під Миколаєвом сталася страшна ДТП із жертвами

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Під Миколаєвом зіткнулися позашляховик та вантажівка. В аварії загинуло дві особи, серед яких колишній голова Миколаївської облради Володимир Луста.

Відомо, що у результаті зіткнення автомобілі загорілися. Вижив лише водій вантажівки, якого доставили до лікарні. Про його стан наразі нічого не відомо.

Інформацію на своїй сторінці у Facebook підтвердив миколаївський політолог Федір Левченко.

"Сьогодні, по дорозі зі Снігурівки в Миколаїв, автомобіль, в якому перебував Володимир Луста потрапив у ДТП. … Екс-голова Миколаївської облради Володимир Луста отримав поранення, несумісні з життям", - йдеться у повідомленні.

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Тема
Обозреватель TV
Место
УкраинаНиколаев

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