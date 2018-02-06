Під Миколаєвом сталася страшна ДТП із жертвами 230

Під Миколаєвом зіткнулися позашляховик та вантажівка. В аварії загинуло дві особи, серед яких колишній голова Миколаївської облради Володимир Луста.

Відомо, що у результаті зіткнення автомобілі загорілися. Вижив лише водій вантажівки, якого доставили до лікарні. Про його стан наразі нічого не відомо.

Інформацію на своїй сторінці у Facebook підтвердив миколаївський політолог Федір Левченко.

"Сьогодні, по дорозі зі Снігурівки в Миколаїв, автомобіль, в якому перебував Володимир Луста потрапив у ДТП. … Екс-голова Миколаївської облради Володимир Луста отримав поранення, несумісні з життям", - йдеться у повідомленні.