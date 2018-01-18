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Папа Римський благословив шлюб у повітрі

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Папа Римський Франциск благословив шлюб на борту літака, який прямував із чилійського Сантьяго.

Шлюб взяти два члени екіпажу, повідомляє місцеве видання.

Обряд був здійснений під час чергової Апостольської подорожі глави Католицької церкви в Чилі і Перу, яка розпочалася 15 і завершиться 21 січня.

Відомо, що пара, яку благословив понтифік, раніше змушена була відкласти церемонію через останній землетрус.

На борту літака "було підписано відповідний акт" про шлюб.

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Тема
Обозреватель TV
Персона
Папа Римський Франциск
Место
Чили
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