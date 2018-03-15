Названа найщасливіша країна у світі 744

Фінляндія – найщасливіша країна у світі. Про це йдеться у щорічній доповіді ООН World Happiness Report-2018.

Дослідники дійшли такого висновку, проаналізувавши ряд показників, серед яких добробут, тривалість життя, соцпідтримка, рівень корупції, ступінь особистої свободи.

Також оцінювався рівень благополуччя і щастя іммігрантів. Фінляндія виявилася лідером. Слідом за Фінляндією розташувалися Норвегія, Данія та Ісландія. Цікаво, що останні кілька років ці держави Північної Європи утримують лідерство в рейтингу.

Із неєвропейських країн у топ-10 потрапили Канада, Нова Зеландія і Австралія.