Макрон зустрівся з прем’єром Італії

У Римі відбулася зустріч президента Франції Еммануеля Макрона і прем'єр-міністра Італії Паоло Джентілоні.
Представники двох країн підтвердили рішучість підписати "Квіринальський договір" - двосторонню італійсько-французьку угоду про дружбу і співробітництво. Як стало відомо, вона розробляється за моделлю подібного договору, підписаного Францією та Німеччиною в 1963 році.
На зустрічі Макрон та Джентіоні також обговорили міграційні питання. Президент Франції підкреслив, що міграційна криза досі не вирішена, а приплив мігрантів не зменшився. У той же час, Джентіоні вважає, що у цьому питанні уже досягнуто прогресу.
Підкреслимо, що напередодні, на саміті лідерів семи середземноморських країн ЄС учасники висловилися за єдину міграційну політику "з метою запобігання неконтрольованих потоків мігрантів".
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