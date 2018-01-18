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Китаю загрожує екологічна небезпека через затонулий танкер

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У результаті катастрофи іранського танкера "Санчі" у Східно-Китайському морі, утворилася масляна пляма.

Вона розділилася на чотири окремих фрагменти загальною площею у сто квадратних кілометрів, повідомила влада Китаю.

У країні побоюються, що розлите токсичне паливо може завдати великої шкоди екології морських територій Китаю.

Нагадаємо, іранський танкер перевозив 136 тисяч тонн газового конденсату. 6 січня судно зіткнулося з суховантажем. Танкер загорівся, 32 члена його команди загинули.

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Тема
Обозреватель TV
Место
Китай
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