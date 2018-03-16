Єлизавета II одобрила шлюб принца Гаррі та Меган Маркл 178

Королева Великобританії Єлизавета II офіційно погодилася на шлюб принца Гаррі та американської актриси Меган Маркл.

Про це йде мова у її листі до Таємної ради Великобританії.

"Я оголошую про свою згоду на шлюб мого улюбленого онука принца Генріха Чарльза Альберта Девіда Уельського і Рейчел Меган Маркл. Ця згода має бути затверджена Великою печаткою і внесена до запису Таємної ради", - йдеться в документі.

Офіційна згода на шлюб – це лише формальність. Раніше Єлизавета II вже заявляла, що задоволена парою.

Нагадаємо, весілля принца Гаррі та Меган Маркл відбудеться 19 травня цього року.

За розрахунками експертів, церемонія принесе Великобританії до 500 млн фунтів прибутку.