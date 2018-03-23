Є жертви: у Франції звільняли заручників 77

На півдні Франції у місті Треб озброєний чоловік захопив заручників у супермаркеті.

Повідомляється, що він заявив про свою приналежність до терористичного угруповання "Ісламська держава". Також є інформація, що нападник кричав "Аллах Акбар!" перед тим, як почав стріляти.

Наразі відомо, що нападника вбито.

Поліції вдалося звільнити заручників. Однак без жертв не обійшлося. Одні джерела повідомляють, що загинула одна людина, інші говорять про двох убитих.

Прем’єр-міністр Франції Едуар Філіп заявив, що злочин можна вважати терактом.