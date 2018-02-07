Джим Керрі пішов із Facebook через Росію 186

Відомий американський актор та комік Джим Керрі продав акції соцмережі Facebook та видалив свою сторінку.

Актор пояснив, що зробив це через вплив Росії на вибори американського президента, на яких переміг Дональд Трамп.

"Я позбавляюсь моїх акцій Facebook та видаляю сторінку, тому що Facebook виграє від російського втручання у наші вибори. Вони все ще не роблять нічого, аби зупинити це. Я закликаю інших інвесторів, які турбуються про наше майбутнє, зробити так само", – написав Керрі у своєму Twitter.