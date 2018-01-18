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До острова Маврикій наблизився сильний тропічний циклон

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До островів в Індійському океані наблизився тропічний циклон "Бергітта". На Маврикії уже оголошено 3-ій рівень небезпеки.

Наближення циклону до острова уже відчутне. Вітер з корінням вириває дерева, вода затоплює будинки, на вулицях утворилися бурхливі потоки.

У середу штормовий вітер досяг швидкості 120 км / год.

Національний центр з управління ситуаціями під час стихійних лих працює цілодобово.

Місцевих жителів просять уникати небезпечних зон.

"Бергітта" вже отримала другу категорію за шкалою Саффіра-Сімпсона і набирає силу. Очікується, що пориви вітру досягнуть швидкості 150-180 км / год.

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