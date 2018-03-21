Дівчина зробила зворушливу весільну фотосесію з дідусем 272

25-річна підприємниця з Китаю Фу Сюевей вирішила зробити дуже незвичний подарунок для свого дідуся. Вона організувала для нього справжню весільну фотосесію.

На знімках немає ні нареченого, ні гостей, а лише Фу у весільній сукні та її 87-річний дідусь.

Виявилося, що останнім часом старенький важко хворіє і дуже хвилюється через те, що може не встигнути погуляти на весіллі улюбленої онучки.

Оскільки Фу поки що не збирається заміж, то вона вирішила зробити фотовесілля, щоб здивувати дідуся. Його Фу просто обожнює, адже саме з ним вона жила з раннього віку після розлучення батьків.

Дівчина навіть зробила татуювання з його портретом.