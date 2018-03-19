УкрEngРус
Регистрация
МедОбозГлавная

Австралія потерпає від тропічного шторму "Маркус"

132

Австралія потерпає від руйнівного тропічного циклону "Маркус". Швидкість вітру тут досягає 130 кілометрів на годину.

Одне із міст, які найбільше постраждали від стихії – Дарвін. Тут не працює громадський транспорт. До того ж, через негоду багато внутрішніх і міжнародних авіарейсів скасовано. Порушено розклад руху морського транспорту.

Людей просять за можливості не виходити на вулицю.

Без електрики в місті залишилися понад 26 тисяч осіб.

Читайте все новости по теме "Обозреватель TV" на Обозревателе.

Тема
Обозреватель TV
Место
Австралия

Гости ObozTV

Лучшее

Загрузка...