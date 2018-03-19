Австралія потерпає від тропічного шторму "Маркус"132
Австралія потерпає від руйнівного тропічного циклону "Маркус". Швидкість вітру тут досягає 130 кілометрів на годину.
Одне із міст, які найбільше постраждали від стихії – Дарвін. Тут не працює громадський транспорт. До того ж, через негоду багато внутрішніх і міжнародних авіарейсів скасовано. Порушено розклад руху морського транспорту.
Людей просять за можливості не виходити на вулицю.
Без електрики в місті залишилися понад 26 тисяч осіб.
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