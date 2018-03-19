Собчак обвинили в отречении от Путина 781

Российский политолог, декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков заявил, что проигрыш Ксении Собчак на выборах президента России связан с ее "бандеровской" риторикой и тем, что она отреклась от своего "политического отца" — Владимира Путина.

Он отметил, что низкий процент голосов за нее был предсказуем в виду такой позиции политика. Свое мнение Третьяков озвучил в эфире пропагандистской программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1"