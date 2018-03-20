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Сімейний лікар вказав на проблеми в медичній реформі

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Сімейний лікар Юрій Зінчук про впровадження в Україні медичної реформи.

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