Российский журналист заявил, что судьба государственности Украины в руках Путина 253

Российский политолог, декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков заявил, что украинская государственность зависит только от воли президентов США и России и в случае решения одного из них президент Петр Порошенко может быть свергнут.

Более того, он позволил себе отпустить неуместную шутку о развязывании войны страной-агрессором на Донбассе. Обе циничные фразы были озвучены Третьяковым в ходе его выступления в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1"