Российский журналист предсказал начало войны в Крыму 132

Российский политолог, декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков заявил, что после нынешнего президентского срока Владимира Путина при определенных условиях во временно оккупированном Крыму может начаться большая война.

Более того, если Путин за ближайшие шесть лет не успеет выполнить свои планы по захваченным украинским территориям, то на Донбассе развитие событий также изменит ход, отметил он в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".