Попали на миллиарды: международник сказал, как Трамп подставил США

Россия не отступится от Донбасса и Сирии, так как в геополитической игре ставка очень высока. В то же время от санкций в рамках "кремлевского доклада" пострадают США – экономические связи не успели диверсифицировать.

Такое мнение в эфире ObozTV высказал эксперт по международным вопросам Валерий Кравченко.

"Кажется, что Россия прям хочет такого развития событий: чтобы были санкции, чтобы против них был весь западный мир. И Россия провоцирует западный мир. Действия россиян на Донбассе и Сирии – игра мускулами, они хотят показать, что им ничего не страшно", - заявил он.

Кравченко напомнил, что это уже не первый пакет санкций от США, и в качестве поддержки действий США ЕС также опубликует пакет, "что является нормальной практикой для западных друзей".

"Россия придет в себя, потому что данные санкции направлены на энергетический, металлургический секторы, но от них пострадают и США. Так как та самая компания Дерипаски, о которой все говорят, занимается алюминием. И американцам придется диверсифицировать поставки металла: для одной Boeing сумма контракта – около $1 млрд в год", - подчеркнул эксперт-международник.

Как сообщал "Обозреватель", в Средиземном море может развернуться война флотов России и США.