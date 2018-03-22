На росТВ Украине цинично пожелали мира и процветания 90

Российский политолог Виктор Олевич заявил, что украинцы, работающие в Российской Федерации, должны самостоятельно убедиться в том, что эта страна крайне миролюбиво настроена к Украине и желает ей только процветания.

Более того, он выразил уверенность в том, что заробитчане могут стать инструментом мягкой силы в руках российских властей. Циничную позицию Олевич озвучил в эфире пропагандистской программы "Место встречи" на телеканале "Россия 1".