На росТВ разозлились из-за слов Порошенко о “неудачном проекте Москвы” 225

На российском телевидении возмутились из-за слов президента Украины Петра Порошенко о том, что Россия получила православие только благодаря Киеву, а Москву опрометчиво основали его князья.

Кроме того, пропагандисты очень бурно отреагировали на инициативу главы украинского государства добиться создания в стране единой поместной автокефальной церкви. Именно с обсуждения этой темы ведущие программы "60 минут" и начали свой эфир на телеканале "Россия 1”.