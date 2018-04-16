На росТВ пригрозили новыми войнами на постсоветском пространстве 26

Общественный активист из Израиля Яков Кедми, поддерживающий агрессивную политику России, заявил, что она должна и дальше возвращать себе все, что считает нужным, и не избегать конфликтов в постсоветских странах, если хочет сохранить собственное спокойствие.

Он считает, что изменение такого курса грозит зеркальным развитием событий. Свою точку зрения Кедми изложил в эфире пропагандистской программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".