Главная
УкрEngРус
Регистрация
МедОбозГлавная

Трансплантация органов в Украине | Кворум - ч. 2 | 05.04.2018

142Читать новость на украинском

Гости:

Юрий Андреев, общественный деятель по правам тяжелобольных пациентов

Ирина Заславец, журналистка

Андрей Дубик, первый украинец, который перенес операцию по трансплантации сердца и легких

Руслан Салютин, заместитель директора Национального института хирургии и трансплантологии им. Шалимова АМН Украины по лечебной работе

Включение:

Ольга Богомолец, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения

Читайте все новости по теме "Кворум" на Обозревателе.

Темы
КворумПрямая трансляцияЭфиры Oboz TV

Гости ObozTV

Лучшее

Загрузка...