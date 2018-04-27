Трансплантация органов в Украине | Кворум - ч. 2 | 05.04.2018

Трансплантация органов в Украине | Кворум - ч. 2 | 05.04.2018142Читать новость на украинском
Гости:
Юрий Андреев, общественный деятель по правам тяжелобольных пациентов
Ирина Заславец, журналистка
Андрей Дубик, первый украинец, который перенес операцию по трансплантации сердца и легких
Руслан Салютин, заместитель директора Национального института хирургии и трансплантологии им. Шалимова АМН Украины по лечебной работе
Включение:
Ольга Богомолец, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения
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