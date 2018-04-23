Бондаренко устроила истерику на росТВ из-за церкви и Киевской Руси 263

Одиозная экс-регионалка Елена Бондаренко, сбежавшая в Россию, вступила в перепалку с украинским политологом Василием Вакаровым из-за стремления украинцев получить автокефалию своей церкви и заявила, что не считает страну-агрессора соседом Украины, ведь изначально Киевская Русь была единой.

Соратница бывшего президента Виктора Януковича также позволила себе оскорбить своего оппонента и устроила настоящую истерику в эфире пропагандистской программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".