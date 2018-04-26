Алле, гараж! REBOOT #011 | Миллионер Милованов из НабСовета НБУ предлагает узаконить проституцию 123

Почетный Президента Киевской Школы Экономики, член Совета Нацбанка внезапно стал лоббировать вопрос легализации проституции в Украине. Эта идея родилась у него во время командировки в Чикаго. Тимофей Милованов настаивает - "Пока эти “услуги” нелегальны, они не облагаются налогом, и не регулируются государством. Что влечет за собой риски для здоровья, рабства и торговли людьми".