Зеленський заявив, що на Донбасі за 75 днів перемир'я загинув один воїн

Президент України Володимир Зеленський заявив, що за 75 днів перемир'я на Донбасі загинув тільки один військовий і назвав це "перемогою".

Цю тезу він озвучив під час інтерв'ю "ВВС-Україна", додавши, що за час його президентства вдалося повернути з полону 140 українців, серед яких не тільки військові, але і журналісти і волонтери, звичайні українці (щоб побачити відео доскрольте сторінку до кінця).

"У нас була зустріч в нормандської форматі, ми повернули 140 осіб, які були за гратами, 140 українців. Там різні люди: не тільки військові, але і громадські діячі, розвідники, журналісти, яких захопили і кинули в тюрми тільки тому, що вони мали проукраїнську позицію. Далі – сьогодні 75 днів тиші, 75 днів не стріляють. У нас є з тимчасово окупованої території постріли", – сказав він.

На зауваження журналіста, що "це не зовсім так", бо "миру немає, тиші немає", Зеленський відповів його аргументи, відповівши: "Це так".

"Це так. Я розумію, що є такі складні й трагічні цифри. Якщо ми порівнюємо з вами 14 тисяч і, наприклад, у такий самий період раніше це було 80 чи 90 тисяч порушень, то ви бачите велику різницю. Ми реально не реагуємо на якісь поодинокі постріли з окупованої території. Ми не маємо робити те, що призведе до ескалації цього конфлікту. Хоча є втрати", – додав президент, підкресливши, що "за 75 днів загинула одна людина" та "це наша перемога".

"Але ви праві ми не зробили поки що все, що обіцяли", – визнав глава держави.

Як писав OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський висловив переконання, що Україна ніколи не зможе зупинити війну на Донбасі, якщо не буде говорити з владою країни-агресора Росії.