Зеленський заявив, що на Донбасі за 75 днів перемир'я загинув один воїн

Олексій Тітофф
Олексій Тітофф
Політика
1,9 т.
Зеленський заявив, що на Донбасі за 75 днів перемир'я загинув один воїн

Президент України Володимир Зеленський заявив, що за 75 днів перемир'я на Донбасі загинув тільки один військовий і назвав це "перемогою".

Цю тезу він озвучив під час інтерв'ю "ВВС-Україна", додавши, що за час його президентства вдалося повернути з полону 140 українців, серед яких не тільки військові, але і журналісти і волонтери, звичайні українці (щоб побачити відео доскрольте сторінку до кінця).

"У нас була зустріч в нормандської форматі, ми повернули 140 осіб, які були за гратами, 140 українців. Там різні люди: не тільки військові, але і громадські діячі, розвідники, журналісти, яких захопили і кинули в тюрми тільки тому, що вони мали проукраїнську позицію. Далі – сьогодні 75 днів тиші, 75 днів не стріляють. У нас є з тимчасово окупованої території постріли", – сказав він.

На зауваження журналіста, що "це не зовсім так", бо "миру немає, тиші немає", Зеленський відповів його аргументи, відповівши: "Це так".

"Це так. Я розумію, що є такі складні й трагічні цифри. Якщо ми порівнюємо з вами 14 тисяч і, наприклад, у такий самий період раніше це було 80 чи 90 тисяч порушень, то ви бачите велику різницю. Ми реально не реагуємо на якісь поодинокі постріли з окупованої території. Ми не маємо робити те, що призведе до ескалації цього конфлікту. Хоча є втрати", – додав президент, підкресливши, що "за 75 днів загинула одна людина" та "це наша перемога".

"Але ви праві ми не зробили поки що все, що обіцяли", – визнав глава держави.

Як писав OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський висловив переконання, що Україна ніколи не зможе зупинити війну на Донбасі, якщо не буде говорити з владою країни-агресора Росії.

УкраїнаВійна на ДонбасіВолодимир Зеленський