"Вимагав фотозвіти і перевіряв телефон!" Спливли нові подробиці про спалену дівчину і її хлопця із Запоріжжя

Заарештований Віталій Чайковський, який облив бензином і підпалив свою кохану, 22-річну Анастасію Ковальову, постійно ревнував дівчину і вимагав від неї звіту у всьому.

Про це розповіли подруги Анастасії, пише "Сегодня". При цьому дівчина "ніколи не виставляла на загальний огляд те, що вона в чомусь нещаслива".

"Настя стала мало з ким спілкуватися, коли почала з ним стосунки. Він був патологічним ревнивцем. Про це вона сама говорила. Він вимагав від неї фотозвіти з манікюрів і з інших місць, перевіряв телефон. Настя його любила і ніколи не давала приводів ревнувати", – розповіла одна з близьких подруг.

Анастасія Ковальова і Віталій Чайковський Уніан

Знайомі Анастасії поділилися, що її смерть – велика втрата для багатьох, кому вона коли-небудь допомагала. Крім того, за словами близьких, Анастасія займалася волонтерством.

"Настя була хорошою дівчинкою і справжнім патріотом. Під час Майдану ми разом відвідували мітинги. Пізніше вона допомагала грошима і всім необхідним нашим бійцям, які воювали на Донбасі. Настя допомагала завжди і всім. Таких добрих і світлих людей я не зустрічала", – розповіла подруга.

На похороні труну дівчини завалили квітами. Після смерті Насті в запорізькій прокуратурі справу стосовно коханого дівчини перекваліфікували на "умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю".

Похорон Анастасії Ковальової Сегодня

Похорон Анастасії Ковальової Сегодня

Похорон Анастасії Ковальової Сегодня

Похорон Анастасії Ковальової Сегодня

Похорон Анастасії Ковальової Сегодня

Похорон Анастасії Ковальової Сегодня

Похорон Анастасії Ковальової Сегодня

Похорон Анастасії Ковальової Сегодня

Похорон Анастасії Ковальової Сегодня

Похорон Анастасії Ковальової Сегодня

Похорон Анастасії Ковальової Сегодня

Похорон Анастасії Ковальової Сегодня

Похорон Анастасії Ковальової Сегодня

Похорон Анастасії Ковальової Сегодня

Похорон Анастасії Ковальової Сегодня

Похорон Анастасії Ковальової Сегодня

Похорон Анастасії Ковальової Сегодня

Похорон Анастасії Ковальової Сегодня

Похорон Анастасії Ковальової Сегодня

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Запоріжжі 2 липня хлопець після сварки облив свою дівчину бензином і підпалив її. Дівчина потрапила в лікарню в критичному стані і померла через тиждень.

Хлопець Анастасії – 28-річний Віталій Чайковський з Донецької області. Як розповідали знайомі пари, вони зустрічалися приблизно рік. Він ніде не працював. І часто ревнував Настю.

Віталію обрали запобіжний захід – він проведе 60 діб під арештом.

Настя весь час писала в соцмережах, що коханий балує її – ні один тиждень не обходиться без квітів, і він готовий витратити на неї всі гроші. Дівчина активно публікувала фото подарунків.

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