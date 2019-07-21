Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги
Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Новини Запоріжжя

У Запоріжжі розпорошили газ під час підрахунку голосів: подробиці НП

733 Читати матеріал російською

У Запоріжжі на одній із виборчих дільниць на позачергових парламентських виборах розпилили сльозогінний газ, через що підрахунок голосів довелося призупинити.

Про це повідомив у Facebook кандидат у народні депутати від ВО "Батьківщина" по 76 округу Володимир Москаленко.

"Виборча дільниця 231028, розташована в СШ 32, – розпорошення сльозогінного газу. Підрахунок голосів припинено. На місці працює поліція", – написав він.

Новини
"Зовсім озвіріли?" На Донбасі влаштували провокацію на виборчій дільниці

Вибори в Раду

Вибори в Раду

DW

Інформацію підтвердили і в поліції регіону. "21 липня близько 21:40 у Хортицьке відділення поліції ГУНП у Запорізькій області надійшло повідомлення про хуліганські дії на одній із виборчих дільниць у Хортицькому районі Запоріжжя. На місце події було направлено слідчо-оперативна групу відділення поліції", – розповіли в прес- службі.

Поліцейські встановили, що невідомі з аерозольного балончика розпорошили речовину з різким запахом у відкрите вікно, де в цей час члени виборчої комісії підраховували голоси виборців.

Всіх присутніх вивели на вулицю. Правоохоронці встановили особи трьох чоловіків, причетних до скоєння злочину. Їх доставили у відділення поліції.

За даним фактом було відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на 94 окрузі, що на Київщині, помітили грубе порушення – члени окружної комісії без відома представників однієї з політичних партій безпідставно замінили членів дільничних виборчих комісій.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Позачергові вибори у Верховну Раду 2019" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Місце
Україна Запоріжжя
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel