У Запоріжжі розпорошили газ під час підрахунку голосів: подробиці НП

У Запоріжжі на одній із виборчих дільниць на позачергових парламентських виборах розпилили сльозогінний газ, через що підрахунок голосів довелося призупинити.

Про це повідомив у Facebook кандидат у народні депутати від ВО "Батьківщина" по 76 округу Володимир Москаленко.

"Виборча дільниця 231028, розташована в СШ 32, – розпорошення сльозогінного газу. Підрахунок голосів припинено. На місці працює поліція", – написав він.

Вибори в Раду DW

Інформацію підтвердили і в поліції регіону. "21 липня близько 21:40 у Хортицьке відділення поліції ГУНП у Запорізькій області надійшло повідомлення про хуліганські дії на одній із виборчих дільниць у Хортицькому районі Запоріжжя. На місце події було направлено слідчо-оперативна групу відділення поліції", – розповіли в прес- службі.

Поліцейські встановили, що невідомі з аерозольного балончика розпорошили речовину з різким запахом у відкрите вікно, де в цей час члени виборчої комісії підраховували голоси виборців.

Всіх присутніх вивели на вулицю. Правоохоронці встановили особи трьох чоловіків, причетних до скоєння злочину. Їх доставили у відділення поліції.

За даним фактом було відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на 94 окрузі, що на Київщині, помітили грубе порушення – члени окружної комісії без відома представників однієї з політичних партій безпідставно замінили членів дільничних виборчих комісій.

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