''Диявольські діти, я мушу їх убити!'' Як у Запоріжжі п'ятеро дітей залишилися сиротами

У Запоріжжі трапилася страшна трагедія. П'ятеро дітей з однієї сім'ї якоїсь миті стали сиротами. Все через батька-алкоголіка, а також матір, яка порізала молодшого сина ножем.

Ніхто з родичів не хоче взяти на себе важкий обов'язок – ростити й виховувати дітей. Всі деталі трагедії читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Спершу взяли до себе, а потім відмовилися

Наразі діти перебувають у центрі соціальної реабілітації села Мирне Запорізької області. Сюди днями їх відправив рідний дядько, який два місяці дбав про них, разом із дружиною обіцяли, що будуть їх виховувати, але тепер відмовилися.

Найменший – 3-річний Льоня Facebook Злати Некрасової

7-річна Кіра Facebook Злати Некрасової

Старша дівчинка – 14-річна Віка Facebook Злати Некрасової

9-річний Вітя Facebook Злати Некрасової

"Спершу вони не зрозуміли, навіщо їх сюди привезли, а потім розплакалися. Не плакав тільки 3-річний Льоня, який ще не розуміє, що насправді з ними відбувається. Старша, 14-річна Віка, начебто тримається, посміхається, але в очах бринять сльози", – розповідає OBOZREVATEL глава благодійного фонду "Емоція" Злата Некрасова, яка підтримує цю сім'ю.

Била ножем і читала молитву

Трагедія трапилася в Запоріжжі 20 жовтня минулого року. Пізно ввечері до сусідки Надії прибігла перелякана Віка. Дівчинка була босоніж і в піжамі. Вона сказала, що не може знайти ключі від дверей, де перебуває мама з молодшими. Сусідка відразу викликала поліцію та кинулася до сусідів у будинок.

Там вона застала жахливу картину. 30-річна мати п'ятьох дітей завдала порізів кухонним ножем 3-річному Льоні, 7-річній Кірі, 9-річному Віті та 12-річному Жені. Все навколо було в крові, а жінка тримала на руках пораненого Льоню в закривавленій сорочечці та стискала його до посиніння. Малюк не розумів, що відбувається, плакав і ще тягнувся до матері. Та читала якусь молитву і говорила, що це "диявольські діти" і вона мусить їх убити.

Мати п'ятьох дітей. У селі всі вважали їх благополучними ТСН

ТСН

Як з'ясувалося, батько трьох молодших дітей в цей час був десь у друзів. Що передувало такому вчинку – незрозуміло. За словами сусідів, мати посварилася з чоловіком по телефону. Інші кажуть, що сім'я винаймала цей будинок, і господиня їх попередила, щоб вони з'їжджали, оскільки вона продає нерухомість.

Діти опинилися в лікарні, двоє молодших – у реанімації. Найскладнішою була ситуація з Кірою: у неї пошкоджений кишечник та пробита легеня. Зараз діти вже одужали, але Кіра досі показує лікарям свої шрами і розповідає, як її поранила мама.

Кіра в реанімації Скрин відео

Ображені на матір

Мати дітей перебуває в СІЗО, проти неї порушено справу про умисне вбивство. Спершу її обстежили в психіатричній лікарні, але, за словами Злати Некрасової, визнали осудною.

"Вона навіть телефонувала дітям, просила пробачення. Я питала у Віки, чи хоче вона, щоб я з'їздила до матері, але та відповіла, що ні. В очах сльози. Хоча вона і хвилюється за маму, але в серці образа на неї", – говорить Некрасова.

П'ятеро дітей – від двох різних батьків. Троє молодших носять прізвище Смаль, їхній батько Михайло, м'ягко кажучи, ненадійний – випиває і навіть притягувався до відповідальності.

Як розповіли родичі – дядько дітей Ігор і його дружина Дарина, які приїхали в лікарню, – одного разу вони були в Запоріжжі та заходили в будинок до родичів. Вдома не було ні мами, ні тата, тільки діти. За їхніми словами, вони звернулися в соціальну службу Запоріжжя, але там відповіли, що сім'ю відвідують, але двері їм ніхто не відчиняє.

Будинок, де сталася трагедія ТСН

Повернули дітей назад

Дядько й тітка погодилися взяти до себе всіх п'ятьох дітей. Перші два місяці так і було. А потім передумали.

"Я випадково дізналася, що нещодавно дядько офіційно написав відмову від дітей у соціальну службу села Михайлівка, де вони проживають. Мені він пояснив, що не зможе витягнути їх, адже у нього є ще троє своїх дітей. Наскільки я знаю, стосунки з дружиною у нього теж складні, фактично, він один", – говорить Злата.

Вітя доглядає за молодшим братом Льонею Facebook Злати Некрасової

Хоча благодійний фонд не відмовляв їм у допомозі. Крім того, за словами Злати, щотижня їх відвідувала жінка, яка за свої гроші привозила їм продукти й готова була оплачувати няню.

Не відвідують школу й переживають те, що трапилося

У відділі в справах дітей Михайлівської сільської ради підтвердили, що дядько написав офіційну відмову.

"Вся проблема в тому, що у дітей поки немає ніякого статусу. Їхні батьки не позбавлені батьківських прав, тільки 15 січня відбудеться суд. Там мають вирішити питання про позбавлення прав двох батьків і матері, яка напала на них. І тільки тоді комісія займеться їхнею долею. Розділяти ми їх не можемо, вони повинні бути разом. Начебто у них є ще й інші родичі, ми намагаємося їх знайти, але поки на нас ніхто не виходив", – повідомили нам у відділі.

Батько молодших дітей Михайло Скрин відео

Поки старші навіть не ходять у школу. Вони дуже переживають такі зміни в житті, за словами психологів, особливо страждає старша дівчинка, хоча ззовні вона намагається нічого не показувати.

Звісно, взяти відразу п'ятьох дітей в одну сім'ю навряд чи хтось погодиться. "Можливо, з'явиться опікунська сім'я. Але я бувала в таких родинах, умови там далеко не найкращі. Серед них дуже мало хороших, тих, де по-справжньому дбають про чужих дітей", – розповідає Некрасова.

За словами Злати, діти добре виховані, дуже дружні й люблять одне одного. У лікарні 9-річний Вітя з ложечки годував 3-річного Льоню та доглядав за ним. Говорив, що він бавиться. За всіма стежить старша Віка.

"Я стала питати у них, які подарунки їм привезти. Віка попросила тільки дзеркальце, вона дуже скромна й сором'язлива. Хлопчики стали собі щось замовляти, так вона їх зупиняє, мовляв, майте совість, так не можна", – ділиться Злата.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!