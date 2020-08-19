Зеленський дав місяць правоохоронцям Запоріжжя, щоб позбутися наркоторгівлі

Президент України Володимир Зеленський дав місяць силовим органам Запоріжжя й області, щоб вони викорінили незаконний оборот наркотиків.

Містяни поскаржилися главі держави під час його візиту в Запоріжжя на закладки і безкарність розповсюджувачів наркотиків, повідомляється в Telegram-каналі Офісу президента (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"На думку місцевих жителів, правоохоронці роблять мало для викорінення незаконного обігу наркотиків", – йдеться в повідомленні.

Так, від 19 серпня у прокуратури, Служби безпеки та поліції є місяць, щоб показати роботу і реальний результат у цьому напрямку.

"Ми піднімаємо це питання і через місяць бачимо результати щодо закладок, ОЗУ, щодо всього. Ми вас запрошуємо до Києва разом із губернатором, розкажете про стан справ", – сказав Зеленський.

(Відео – Telegram-канал Офісу президента)