У Запоріжжі до приїзду Зеленського не докрутили гвинти на новому мосту. Фото та відео

У Запоріжжі після відкриття моста, який з'єднує острів Хортиця з правим берегом міста, не докрутили всі гвинти. Його 24 грудня відвідав президент України Володимир Зеленський.

На недопрацювання звернули увагу місцеві жителі, повідомляється на сайті "5 каналу" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Навіщо їх закручувати, і так піде", – іронізує один з жителів Запоріжжя.

"Знайшов шматок моста – гвинт, напевно, поспішали до приїзду Зеленського", – додав він.

Інший місцевий житель попередив, що за паркан краще не триматися, бо він не прикручений повністю.

Відкритий 24 грудня міст – один з чотирьох, які планують побудувати в Запоріжжі. Вони мають замінити застарілий комплекс мостів, побудованих ще в 1950-х роках. Загальна вартість проєкту складає 12 млрд гривень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Зеленський під час офіційного візиту в Запоріжжя заявив, що до 30-річчя незалежності на Україну чекає "кілька інфраструктурних перемог".