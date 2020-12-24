У Запоріжжі до приїзду Зеленського не докрутили гвинти на новому мосту. Фото та відео

Юрій Сергієнко
Юрій Сергієнко
Політика і економіка
2,8 т.
У Запоріжжі не докрутили болти на конструкції нового моста

У Запоріжжі після відкриття моста, який з'єднує острів Хортиця з правим берегом міста, не докрутили всі гвинти. Його 24 грудня відвідав президент України Володимир Зеленський.

На недопрацювання звернули увагу місцеві жителі, повідомляється на сайті "5 каналу" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Міст з'єднує Хортицю з правим берегом Запоріжжя.

"Навіщо їх закручувати, і так піде", – іронізує один з жителів Запоріжжя.

"Знайшов шматок моста – гвинт, напевно, поспішали до приїзду Зеленського", – додав він.

У Запоріжжі не встигли як слід закріпити конструкції нового моста.

Інший місцевий житель попередив, що за паркан краще не триматися, бо він не прикручений повністю.

Деякі гвинти погано закручені.

Відкритий 24 грудня міст – один з чотирьох, які планують побудувати в Запоріжжі. Вони мають замінити застарілий комплекс мостів, побудованих ще в 1950-х роках. Загальна вартість проєкту складає 12 млрд гривень.

Погано прикручений паркан.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Зеленський під час офіційного візиту в Запоріжжя заявив, що до 30-річчя незалежності на Україну чекає "кілька інфраструктурних перемог".

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