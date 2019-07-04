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Плакав і заперечував вину: суд виніс рішення щодо хлопця, який спалив наречену в Запоріжжі

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У четвер, 4 липня, 28-річному Віталію Чайковському, який підпалив свою дівчину Анастасію Ковальову в Запоріжжі, обрали запобіжний захід – він проведе 60 діб під арештом.

Про це йдеться в сюжеті ТСН. (Щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що в залі суду підозрюваний плакав і повністю заперечував свою провину. Він попросив вибачення і розповів свою версію подій.

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Віталій Чайковський з нареченою Анастасією Вовалевою

Віталій Чайковський з нареченою Анастасією Вовалевою

Instagram Анастасії Ковальової

Так, за словами хлопця, в той день він посварився з коханою, випив і вирішив її провчити. Для цього Чайковський купив пляшку з бензином і облив ним дівчину.

"Не хотів підпалювати нікого. Я хотів налякати, тим самим скріпити стосунки ці. Вона поруч стояла зі мною. Дістав сигарету і прикурював. Ми спалахнули удвох. Зняв футболку, допомагав гасити її", – почав виправдовуватися підозрюваний, проте суд ухвалив узяти його під варту.

Анастасія Ковальова

Анастасія Ковальова

Instagram Анастасії Ковальової

З'явилися також свіжі дані про стан постраждалої дівчини.

"Стан вкрай важкий. Вона продовжує перебувати в опіковому шоці. Величезний відсоток опіку. Опіки всі глибокі. Уражено практично все тіло полум'ям", – розповів завідувач опіковим відділенням міської лікарні Андрій Сех.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у дівчини 90% опіків тіла. 4 липня лікарі зробили невтішний прогноз – на виживання постраждалій дали добу.

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Місце
УкраїнаЗапоріжжя
Тег
кримінал
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