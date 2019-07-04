Плакав і заперечував вину: суд виніс рішення щодо хлопця, який спалив наречену в Запоріжжі

У четвер, 4 липня, 28-річному Віталію Чайковському, який підпалив свою дівчину Анастасію Ковальову в Запоріжжі, обрали запобіжний захід – він проведе 60 діб під арештом.

Про це йдеться в сюжеті ТСН. (Щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що в залі суду підозрюваний плакав і повністю заперечував свою провину. Він попросив вибачення і розповів свою версію подій.

Віталій Чайковський з нареченою Анастасією Вовалевою Instagram Анастасії Ковальової

Так, за словами хлопця, в той день він посварився з коханою, випив і вирішив її провчити. Для цього Чайковський купив пляшку з бензином і облив ним дівчину.

"Не хотів підпалювати нікого. Я хотів налякати, тим самим скріпити стосунки ці. Вона поруч стояла зі мною. Дістав сигарету і прикурював. Ми спалахнули удвох. Зняв футболку, допомагав гасити її", – почав виправдовуватися підозрюваний, проте суд ухвалив узяти його під варту.

Анастасія Ковальова Instagram Анастасії Ковальової

З'явилися також свіжі дані про стан постраждалої дівчини.

"Стан вкрай важкий. Вона продовжує перебувати в опіковому шоці. Величезний відсоток опіку. Опіки всі глибокі. Уражено практично все тіло полум'ям", – розповів завідувач опіковим відділенням міської лікарні Андрій Сех.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у дівчини 90% опіків тіла. 4 липня лікарі зробили невтішний прогноз – на виживання постраждалій дали добу.

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