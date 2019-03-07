Люди в масках почали стріляти: у Запоріжжі напали на ''антимайданівця''

У Запоріжжі ввечері 6 березня невідомі в масках напали на учасника руху "Антимайдан". Вони побили його і прострелили ліве стегно.

Спроба вбивства сталася в Хортицькому районі на вулиці Героїв 93-ї бригади, повідомили в прес-службі поліції Запорізької області.

"Чоловік чинив опір нападникам і завдав одному зі зловмисників тілесні ушкодження, після чого вони зникли. Працівники поліції встановили особу одного з нападників, 1994 року народження", – пояснили правоохоронці.

У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею за замах на вбивство. Особи трьох інших учасників нападу встановлюються.

Як стало відомо пізніше, "активістом" виявився скандальний ''антимайданівець'' Валер'ян Горбачов, який фігурував у справі про розбещення неповнолітньої, пише ТСН.

Побитий Facebook Yakov Noskov

Як писав OBOZREVATEL, у липні 2018 року в Бердянську Запорізької області застрелили активіста, бійця АТО з позивним "Сармат" Віталія Олешка, який боровся з нібито корупційними схемами нардепа від "Волі народу" Олександра Пономарьова.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!