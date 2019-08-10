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На українському курорті загадково помер чоловік

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У Бердянську Запорізької області просто на одній з вулиць виявили тіло 80-річного чоловіка з Маріуполя. Раніше родичі довго шукали його, а він з незрозумілих причин опинився в курортному місті.

Як повідомив "Апостроф" з посиланням на місцеву пресу, рідні померлого не могли зрозуміти, як чоловік опинився в Бердянську, адже він не планував залишати рідне місто.

Джерело відзначило, що довгий час родичі намагалися відшукати зниклого, але спроби були марними.

Пполіція

Пполіція

Укрінформ

Із собою померлий не мав ані грошей, ані документів.

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Рідні запевнили поліцію, що в Бердянську у нього не було ані родичів, ані знайомих, до яких той міг би поїхати. Правоохоронці почали розслідування події.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в суботу, 10 серпня, в Дарницькому районі Києва, на вулиці Бориспільській 3/1, в автомобілі ВАЗ 2109 виявили труп чоловіка. Перехожі звернули увагу на авто, в якому на передньому сидінні лежала людина, і викликали поліцію.

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Місце
Україна Запоріжжя
Тег
смерть
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