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Принц Гаррі та Меган Маркл обрали весільний торт

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Британський принц Гаррі та його наречена Меган Маркл визначилися з тортом, який буде на їхньому весіллі 19 травня.

Солодощі має спекти лондонська майстриня Клер Птак. Вона має пекарню Violet на заході Лондона.

Наречені замовили у Клер лимонний торт із сиропом бузини. Його прикрасять вершковим кремом та живими квітами.

Кенсінгтонський палац у своєму Twitter повідомив, що торт буде мати "яскравий весняний смак".

Раніше Меган Маркл, яка вела блог про здорове життя, брала інтерв`ю у Птак. Можливо саме тому наречена принца рекомендувала саме цю лондонську майстриню органічної випічки.

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Тема
Обозреватель TV
Особа
принц Гаррі
Місце
Великобританія

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