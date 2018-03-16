Після 12 років: Трамп-молодший заявив про розлучення 450

Старший син президента США – Дональд - та його дружина Ваннеса 15 березня повідомили про розлучення.

Про це пише CNN.

Подружжя зробило спільну заяву про те, що кожен із них піде своїм шляхом. Хоча у шлюбі Дональд молодший та Ванесса знаходилися 12 років.

Вони підкреслили, що дуже поважають одне одного.

"У нас є п'ятеро прекрасних дітей і вони залишаються нашим головним пріоритетом", - йдеться у спільній заяві.

Відомо, що документи на розлучення до Верховного суду штату Нью-Йорк подала дружина старшого сина Трампа.