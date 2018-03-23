Названа кількість гостей на весілля принца Гаррі та Меган Маркл 69

На весіллі принца Гаррі Вельського та його нареченої Меган Маркл, яке відбудеться 19 травня, запросять 600 гостей.

За повідомленням Кенсінгтонського палацу, всі запрошені на церемонію також візьмуть участь в обідньому прийомі.

Пізніше ввечері 200 гостей побувають на приватному прийомі у сусідньому Фромор-хаусі. Там свято влаштовує батько нареченого принц Чарльз.

Усім гостям найближчим часом будуть надіслані запрошення, які вже надрукували у типографії.