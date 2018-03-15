Джолі зробила несподівану заяву про своїх дітей 512

Американська актриса Анджеліна Джолі поділилася цікавими подробицями свого життя.

В одному з останніх інтерв'ю вона розповіла, що майже не має часу на себе, а також, що дуже дратується, коли люди просять її розслабитися.

Джолі зізналася, що на самоті вона відчуває порожнечу, тому навіть ванну приймає в присутності когось із дітей.

"Мені здається, більшість матерів практично не відпочивають, але ми знаходимо в цьому справжнє задоволення. Навіть коли я приймаю ванну, зі мною знаходяться як мінімум двоє дітей, і це чудово", - зазначила актриса.