Депутат Госдумы заявил, что за Евромайдан нужно расстреливать 172

Первый заместитель главы Комитета нелегитимной Государственной Думы России по контролю и регламенту Олег Нилов заявил, что за организацию массовых акций протеста, подобных украинскому Майдану, необходимо расстреливать.

Более того, он убежден, что к таким радикальным методам подавления народного волеизъявления должны стремиться во всем мире, ведь подобные вещи приводят к гибели людей. Свое мнение он озвучил в эфире пропагандисткой программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".