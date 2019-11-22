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22 листопада • оновлено в 17:01
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З'явилось пояснення щодо зникнення особистих речей українських моряків

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Федеральна служба безпеки Росії вилучила із захоплених у 2018 році біля Керченської протоки кораблів ВМС все обладнання і озброєння, оскільки вони виступають речовими доказами у справі.

Таке пояснення варварству росіян дав адвокат Микола Полозов, який представляє інтереси українських моряків, пише ТАСС.

"Що стосується обладнання, то воно демонтовувалося ще взимку: радіонавігації, радіокерування, артилерійські боєприпаси, особиста стрілецька зброя моряків, деякі їхні особисті речі, документи, комп'ютери, телефони були вилучені з кораблів. Багато з цих предметів залишаються як речові докази у кримінальній справі", – поділився правозахисник.

Полозов також розповів про подальшу долю обладнання.

"До того, як справу буде передано до суду, долю речових доказів визначає слідчий і своєю постановою може вивести з числа речових доказів все, що вважатиме за необхідне. У разі, якщо ця справа добігатиме якогось фіналу, належна посадова особа, чи то слідчий, чи суддя, повинна буде визначити подальшу долю речових доказів", – пояснив він.

Полозов також нагадав, що Росія продовжує вважати речовими доказами і самі кораблі "Бердянськ", "Нікополь" і "Яни Капу".

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